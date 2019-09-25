Хабаровск, , 15:21 — REGNUM Футбольный клуб «Ахмат» обыграл команду «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Игра состоялась на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась в серии послематчевых пенальти со счетом 2:4 в пользу гостей.

Основное и дополнительно время матча окончились вничью. В основное время косовский полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша вывел свой клуб вперёд (76-я минута), однако на 81-й минуте хозяева смогли отыграться, после удачно реализованного хавбеком Адланом Кацаевым пенальти, назначенного в ворота гостей.

В дополнительное время «СКА-Хабаровск» смог выйти вперёд после хорватского защитника Зорана Нижича в собственные ворота (101-я), однако через 10 минут форвард Магомед Митришев восстановил статус-кво.

В серии же послематчевых пенальти «Ахмат» оказался удачливее, реализовав четыре из пяти попыток, в то время как футболисты «СКА-Хабаровска» дважды не смогли точно исполнить свои одиннадцатиметровые удары.

Отметим, соперником «Ахмата» в матче 1/8 финала Кубка России станет владивостокский клуб «Луч», ранее в другом матче 1/16 финала турнира, обыгравший московскую команду «Динамо».