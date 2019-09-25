Манчестер, Великобритания, , 14:54 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может лишиться части спонсорских выплат, если не сможет по итогам нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) выйти в Лигу чемпионов. Об этом 25 сентября сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, в договоре между «МЮ» и компанией Adidas существует пункт, согласно которому манчестерский клуб потеряет 30% дохода в случае, если не сможет в течение двух подряд лет принять участие в Лиге чемпионов УЕФА.

Ввиду того, что в настоящее время команда получает от Adidas по контракту €85 млн и по итогам сезона в случае невыхода команды в Лигу чемпионов данная сумма может уменьшится до €60 млн.

Напомним, в минувшем сезоне «МЮ» закончил чемпионат АПЛ на шестом месте, что не позволило им принять участия в групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящее время манчестерский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ и отстает на 3 очка от четвертого места, дающего право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.