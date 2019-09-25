Ухань, Китай, , 14:39 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила представительнице Хорватии Петре Мартич в матче 1/8 финала турнира в Ухане.

Российская спортсменка уступила хорватке в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время Вероника Кудерметова 5 раз подала навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт. Её соперница, являющаяся 22-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), за это же время также подала навылет 5 раз, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта.

Ранее спортсменки не встречались на корте.

Отметим, в четвертьфинале теннисного турнира в Ухане Петра Мартич сразится за выход в полуфинал с представительницей Австралии Эшли Барти.