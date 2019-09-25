Самара, , 14:12 — REGNUM В Самаре временно ограничат движение автотранспорта из-за проведения Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Лыжероллеры Deutscher Skiverband

Движение транспорта будет ограничено 27 и 28 сентября с 9:00 до 16:00 часов на участках улиц Арена 2018, Дальняя и по проезду № 2.

Кроме этого, с 00:00 до 16:00 27 и 28 сентября 2019 года на указанных выше участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка автотранспорта.

Отмечается, что ограничение не будет распространятся на общественный транспорт, специальные машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.