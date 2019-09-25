Владивосток, , 14:14 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» проиграл владивостокской команде «Луч» в матче 1/16 Кубка России по футболу и выбыла из турнира.

Игра состоялась на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного мяча в матч стал защитник «Луча» Кирилл Марущак, отличившийся на 20-й минуте встречи.

Отметим, соперником команды «Луч» в 1/8 финала Кубка России станет победитель матча между командой «Ска-Хабаровск» и грозненским клубом «Ахмат». Матч за выход в четвертьфинал будет проведен 30 октября.