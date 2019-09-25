Манчестер, Великобритания, , 13:52 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил в защиту, обвиненного в расизме по отношению к французскому защитнику команды Бенджамину Менди, португальского полузащитника клуба Бернарду Силвы. Его мнение на эту тему 25 сентября приводит Sky Sports.

«Бернарду — один из самых милых людей, которых я когда-либо встречал. Он говорит на четырех или пяти языках, и это лучший способ понять, насколько он непредвзятый человек. Менди — один из его лучших друзей. Он ему как брат», — заявил главный тренер «МС».

Также Гвардиола отметил, что картинка в Twitter, за которую Силву обвинили в расизме, не о цвете кожи, а о схожести юного Менди с мультяшным персонажем, что Бернарду будет открыт для откровенного разговора на эту тему, если будет расследование.

Однако, подчеркнул главный наставник «МС», сначала нужно знать человека, о котором идет речь, и бывает много людей с белой кожей, также похожих на других героев мультфильмов.

Отметим, поводом для обвинений Бернарду Силвы в расизме стала картинка, опубликованная им в Twitter, на которой он опубликовал детскую фотографию Менди рядом с персонажем с конфет Conguitos и написал «Угадайте, кто?». Сам Менди на это не обиделся.