Токио, , 13:44 — REGNUM Японский комедийный дуэт A Masso принес свои извинения теннисистке Наоми Осаке за шутку, что она выглядит «слишком загорелой», и что ей «необходим отбеливатель». Об этом 25 сентября сообщает агентство Reuters.

После данной шутки в социальных сетях в адрес комедийного дуэта поднялась буря возмущения и были высказаны обвинения в расизме.

«Нам следовало внимательнее отнестись к высказываниям», — заявил комик Аи Мураками.

Также он отметил, что сначала комики должны были подумать, прежде чем делать высказывания, которые могут обидеть такое большое количество людей.

«Больше такое не повторится», — говорится в заявлении дуэта A Masso.

Отметим, отцом Наоми Осака является уроженец Гаити, а матерью — японка. В настоящее время спортсменка занимает четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победив на Открытом турнире Австралии и на турнире в Осаке.