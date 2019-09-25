Бразилиа, , 13:19 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Леонардо Сантос попросил у главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайт организовать ему бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе.

«Дана Уайт, дай мне этот бой», — написал Сантос в своём Twitter, отметив, что он одерживал победы над бойцами, которые выступают в качестве претендентов на бой с российским чемпионом UFC, и что он обладает набором навыков, который усложнит жизнь Хабибу Нурмагомедову.

Отметим, 39-летний Леонардо Сантос выступает в ММА с 2002 года и в настоящее время у него в активе 17 побед, 3 проигрыша и 1 ничья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов провёл в Абу-Даби удачную защиту своего титула чемпиона промоушна в легком весе на турнире UFC 242, победив американца Дастина Порье.