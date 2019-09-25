Калгари, Канада, , 13:04 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» проиграл команде «Калгари Флеймз» в предсезонном матче.

Игра состоялась на льду арены «Скотиабан. Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы на свой счет записали форварды Шон Монахан (33-я минута в большинстве) и Сэм Беннетт (34-я).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов и его одноклубник — российский форвард «Джетс» Андрей Чибисов, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном мачте с дублем российского форварда Артемия Панарина.