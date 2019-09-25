Казань, , 11:28 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках своего послания Госсовету РТ, которое было озвучено 25 сентября 2019 года, рассказал о крупных спортивных мероприятиях, что пройдут в Казани уже в 2020 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Успешно проведённые крупные международные мероприятия — это уже тренд Татарстана. В 2020 году Казань станет столицей мирового плавания и в этом же году мы будем одним из городов-организаторов чемпионата мира по волейболу. В 2025 году у нас вновь пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта. Уверен, что республика достойно представит страну на этих и других спортивных мероприятиях», — заявил Минниханов.

Напомним, в рамках послания, занявшего менее часа, глава Татарии объявил 2020 год Годом 100-летия ТАССР.