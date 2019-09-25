Москва, , 11:11 — REGNUM К регрессу всей легкой атлетики в РФ привело решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, выступая на заседании конгресса IAAF в Дохе.

Лёгкая атлетика

По мнению Шляхтина, данные обстоятельства должны учитываться при применении подобных санкций к другим федерациям.

«Мы все здесь понимаем, что коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений, они привели к регрессу всей российской легкой атлетики», — сообщил президент ВФЛА.

Напомним, в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) членство ВФЛА было приостановлено.

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