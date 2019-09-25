Ньюпорт-Бич, США, , 11:06 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко может принять участие в первом турнире промоушна Bellator, который организация собирается провести в России. Об этом 25 сентября сообщил в своем Twitter президент Bellator Скотт Кокер.

«Я думаю, что Федор (Емельяненко) будет биться в России, и это совпадет с запуском (турниров) Bellator (в России)», — написал в своем сообщении Кокер.

Также президент Bellator отметил, что Россия интересна Bellator для организации турниров и что у них есть здесь несколько предложений.

Отметим, как сообщало, ранее, в июне текущего года, Фёдор Емельяненко подписал контакт с Bellator на несколько боёв. Ранее стало известно, что следующий свой бой российский боец проведёт в Японии, где его соперником станет представитель США Кёртис Джексон.