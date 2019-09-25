Амстердам, , 09:55 — REGNUM Революцию в футболе совершил в своё время владелец «Челси» Роман Абрамович. Он намного поднял зарплаты игрокам, заявил главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью FOX Sports.

Роман Абрамович Marina Lystseva

По словам тренера, все молодые футболисты должны быть признательны Абрамовичу, так как именно он изменил футбольный мир. Вслед за ним вознаграждения для игроков стали поднимать другие клубы: «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Сити», а затем и все остальные.

«Он это начал, а сейчас все занимаются тем же», — сказал Слуцкий.

Напомним, Абрамович стал владельцем английского клуба «Челси» в 2003 году, заплатив за него £ 140 млн. За прошедшие годы в клуб не раз переходили футбольные звёзды мирового масштаба.

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