Подольск, Московская область, , 09:52 — REGNUM 24 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги состоялась встреча между подмосковным «Витязем» и «Автомобилистом», главным событием которой стало возвращение на большой лед мировой звезды Павла Дацюка.

Напомним, что по окончанию прошлого сезона Павел Дацюк объявил о своем уходе из питерского «СКА», после чего начались слухи о завершении карьеры легендарного игрока. Однако, как ранее сообщал сам Павел, его главным желанием было еще раз сыграть за родной «Автомобилист». Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске, вместив почти пять тысяч зрителей.

В первой трети матча «Витязь» перебросал своего соперника, создав уйму моментов около ворот «Автомобилиста», но удача была на стороне гостей. Вратарь «екатеринбуржцев» Якуб Ковар отметился потрясающей игрой в стойке ворот, вытащив несколько мертвых бросков. Во второй 20-минутке расклад сторон на счетчике табло не изменился, обе команды неоднократно были в шаге от цели, но игра вратарей в этот день была изумительной. В третьем периоде «Витязь» постарался выжать все возможное из своих сил, бросив их на штурм сопернических ворот. «Витязи» пытались обмануть оборону соперника искусными комбинациями, но и тут вратарь был бдителен. Основное время матча подошло к концу, а победитель так и не был определен, что, согласно регламенту лиги, перевело игру в овертайм.

В дополнительные пять минут удача оказалась на стороне «витязей». Удаление нападающего «Автомобилиста» Вячеслава Литовченко предоставило сопернику возможность стать победителем встречи. Артем Швец-Роговой реализовал численное преимущество «Витязя» по истечению 20 секунд, став одним из главных героев встречи — 1:0.

На данный момент «Витязь» занимает безоговорочное первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 18 очков, что также является лучшим результатом в лиге. За 10 проведенных матчей в рамках регулярного чемпионата команда из подмосковного Подольска выиграла в девяти матчах и продолжила победную серию, которая длиться уже 8 матчей и, по всей видимости, не собирается заканчиваться.

«Автомобилист», напротив, сдал в позициях, уступив в последних двух играх, но по-прежнему сохраняет первое место в Восточной конференции. В активе «автомобилистов» находятся 17 баллов за результативность.