Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл хоккеистов «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден"и в Нью-Йорке и закончилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:1.

Главным героем матча стал российский нападающий «Рейнждерс» Артемий Панарин, который оформил в матче дубль, забив на 31-й и 52-й минуте. Ещё одну шайбу записал на свой счет другой российский форвард «Рейнджерс» — Виталий Кравцов, отличившийся на 23-й минуте.

Автором единственной шайбы у «Айлендерс» стал канадский форвард Джордан Эберле (53-я).

Также половину игры ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 16 из 17 бросков по его воротам.

Отметим, Артемий Панарин во время межсезонья в НХЛ перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» из команды «Коламбус Блю Джекетс» и стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге с зарплатой около $11,5 млн за сезон.