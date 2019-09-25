Шанхай, Китай, , 08:02 — REGNUM ВМС Китая произвели корабля в Шанхае спуск на воду своего первого универсального десантного корабля. Об этом 25 сентября сообщило министерство обороны Китая.

Как следует из сообщения китайского военного ведомства, торжественная церемония по поводу спуска на воду корабля состоялась 25 сентября в 9:20 (4:20 мск) времени под звуки национального гимна Китая. Затем была перерезана лента и разбита бутылка шампанского о левый борт корабля.

Также в сообщении подчеркивается, что данный универсальный десантный корабль разработан в Китае и отмечается, что он обладает «значительными возможностями для проведения морских десантных операций и выполнения других задач».

Кроме этого, известно, что в дальнейшем запланированы работы по наладке аппаратуры, постановке судна на якорь и проведении ходовых испытаний.

Отметим, ранее, в июне текущего года, ВМС Китая сообщили об успешно проведённом испытании баллистической межконтинентальной твёрдотопливной ракеты нового поколения JL-3.