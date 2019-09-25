Монако, , 07:44 — REGNUM Футбольная команда «Монако» 24 сентября победила в домашнем матче гостей из «Ниццы» со счетом 3:1. Два гола забил футболист из России.

Во время игры очень результативно сыграл полузащитник хозяев Александр Головин. Он стал автором двух голов. Кроме того, футболист из России отдал результативную передачу, благодаря которой был забит еще один мяч в ворота соперников.

Стоит отметить, что по данным компании «Opta», специализирующейся на подсчете футбольной статистики, Александр Головин стал первым за 25 лет российским футболистом, играющим за Францию, который смог забить два гола в одном матче. В 1994 году подобный результат показал Александр Мостовой, играя за «Стратсбург».