Новосибирск, , 18:05 — REGNUM В Новосибирске открылась Сибирская академия самбо. Сегодня, 24 сентября, на новой спортивной площадке стартовали первые масштабные соревнования. Сибирская академия, как заявили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, является пока единственным за Уралом специализированном центром самбо.

На открытии центра самбо присутствовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, президент Новосибирской региональной федерации самбо Станислав Колесников.

Сегодня более 3 тыс. новосибирцев занимаются самбо. Численность обучающихся в центре составит примерно 300 борцов. Среди них будут и члены национальной команды страны.

Сибирская академия самбо состоит из трёх залов: зал общей физической подготовки, зал спортивного самбо с игровой площадкой и зал боевого самбо. В центре будут проводить учебно-тренировочные сборы, семинары, конференции, мастер-классы и мероприятия в рамках проекта «Самбо в школу». Комплекс должен стать базой для сборных команд Сибирского федерального округа.

Руководству нового центра новосибирские власти вручили сертификат на приобретение микроавтобуса.