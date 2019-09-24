Буденновск, Ставропольский край, , 17:21 — REGNUM Команды из регионов Северного Кавказа и Юга России примут участие в ставропольском турнире по смешанным единоборствам (ММА), который пройдет 28 сентября в городе Буденновске. В программе соревнований 12 профессиональных поединков, пишет 23 сентября ТАСС.

Турнир в рамках объединенной ставропольской бойцовской лиги пройдет в Буденновске в третий раз. По словам координатора проекта Давида Чихрадзе, помимо команд из Ставрополья в нем примут участие спортсмены из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону.

Чихрадзе также отметил, что данный турнир является частью реализации проекта «Недетский спорт», который призван социализировать детей из групп риска и направить их энергию в спортивное русло. В связи с тем на турнире помимо профессиональных боев состоятся и несколько любительских поединков для детей, участвующих в этом проекте.