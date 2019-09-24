Краснодар, , 15:55 — REGNUM В город Сочи продолжают прибывать грузы с оборудованием для проведения Гран-при России «Формулы 1». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе сочинской таможни, сегодня, 24 сентября, прибыл самый ценный груз — гоночные болиды, которые были доставлены в специальных контейнерах.

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Всего за последние два дня в сочинский аэропорт прибыло восемь грузовых воздушных судов из Великобритании, Сингапура, Италии, Объединённых Арабских Эмиратов. Вес оформленного груза превысил 600 тонн. Это телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, болиды, запасные части, оборудование для трансляции гонок, рекламное оборудование команд.

В ведомстве добавили, что на этой неделе планируется прибытие ещё двух грузовых воздушных судов.

«В 2019 году авиарейсами прилетят также грузы спортивных команд гонок поддержки F2/GP3. Общий объем авиагрузов предположительно составит более 900 тонн», — сообщили в таможне.

Напомним, Гран-при России «Формулы 1» пройдёт в Сочи с 26 по 29 сентября. Первые болельщики, технический и обслуживающий персонал команд «Формулы-1», представители иностранных СМИ начали прибывать в олимпийскую столицу с 23 сентября. За два дня таможенный контроль прошли порядка 700 человек. Гости и участники соревнований прилетали из Сингапура, Дубая.

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