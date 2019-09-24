Государственные награды за успешное выступление на мировых соревнованиях получили дагестанские спортсмены. Кавалерами ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» стали чемпионы мира по спортивной борьбе Абдулрашид Садулаев, Гаджимурад Рашидов, Завур Угуев и Инна Тражукова, а также чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе главы региона.

Махачкала, , 15:09 — REGNUM Медалями «За доблестный труд» отмечены главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Сажид Сажидов и личный тренер теперь уже четырехкратного чемпиона мира Садулаева Шамиль Омаров.

Медалями «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан» награждены призеры чемпионата мира по спортивной борьбе Магомедрасул Идрисов, Алихан Жабраилов и Гаджи Набиев, а также тренеры по борьбе Замир Магомедаминов, Газиганд Рашидов, Шемев Шемеев, Иманмурза Алиев, Гайдар Гайдаров, Арсен Гитинов и тренер чемпиона мира по боксу Рашидбек Ахмедов.

Напомним, чемпионат мира по спортивной борьбе 2019 года проходил в городе Нур-Султане. Дагестанские спортсмены в составе сборной России завоевали семь медалей, четыре из которых — золотые.

ХХ открытый чемпионат мира по боксу 2019 года состоялся в городе Екатеринбурге. Триумфатором соревнований в весовой категории до 91 кг стал дагестанец Муслим Гаджимагомедов.

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