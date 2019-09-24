Бивертон, США, , 14:16 — REGNUM Компания Nike выпустит серию кроссовок Air Max 97, посвящённую ретро-консоли Nintendo 64. Об этом 23 сентября сообщил портал Hypebeast.

https://twitter.com/sneakersteal/status/1175425264467218432

Новая модель выполнена в цветах Nintendo 64, а на язычке кроссовок расположены надписи Power и Reset, напоминающие одноимённые кнопки на консоли. Сообщается, что «геймерская обувь» поступит в продажу 25 сентября 2019 года.

Компания Nike не в первый раз сотрудничает с крупными игровыми студиями. Ранее она работала с Epic Games и помогла выпустить тематическое событие для игры Fortnite, посвящённое бренду Air Jordan.

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