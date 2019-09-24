Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Погрязший в перестройке «Ванкувер» наконец приходит в себя после долгих лет неудач.

23 сентября: Клим Костин учит играть американских сторожил хоккея.

23 сентября в рамках очередного матча предсезонного турнира НХЛ россиян Клим Костин, выступающий за «Сент-Луис Блюз», отметился особенным голом и результативной передачей, став одной из главной звезд встречи с «Коламбусом». Матч прошел на домашней арене «блюзменов» «Энтерпрайз», вмещающей более 16 тысяч зрителей.

Российский форвард Клим Костин стал главным героем дня, благодаря удивительной шайбе, заброшенной в ворота «КоламбусБлюДжекетс». Молниеносный бросок под перекладину в самый решающий момент в исполнении 20-летнего форварда вызвал бурную реакцию у коллег и зрителей, которые начали сравнивать его с его соотечественником Владимиро Тарасенко. Таким образом, игрок продолжил свою результативную серию, набрав уже 6 (3+3) очков по системе гол+пас в рамках лишь трех матчей предсезонного турнира НХЛ, делая все, чтобы начать регулярный чемпионата уже в основном составе команды.

«Он бросает, как Тарасенко. Возможно, мне нужно пойти в русскую хоккейную школу. Потому что российские хоккеисты очень хорошо бросают», — высказался капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело.

«Клим очень здорово обращается с шайбой, у него отличные руки, играть с ним очень интересно. Сейчас он выглядит игроком, который очень сильно прибавил. Считаю, что в нынешнем тренинг-кемпе он всем показал, что именно он умеет», — поделился своим мнением одноклубник Клима ТайлерБозак.

«Я просто пытаюсь показать свой лучший хоккей. Тренер доверяет мне и даёт шанс проявить себя. Я стараюсь играть жёстко, играть в силовой манере и побольше бросать. Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Трудно сказать, возможно, я стал более уверен в себе. Что касается моего броска, то я стараюсь постоянно над ним работать на тренировках. Я видел, как занимается Тарасенко, и пытаюсь сделать так же. Мой сегодняшний гол получился удачным, Шварц сделал хорошую передачу. Я стараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы попасть в команду», — отметил сам Костин после матча.

Напомним, что предсезонные выставочные матчи НХЛ продлятся вплоть до 29 сентября, после чего команды объявят окончательные составы на сезон, который стартует уже 3 октября. В календаре «музыкантов» остались четыре встречи, а это значит, что тренинг-кемп клуба будет стремительно сужаться, отсеивая лишних игроков для формирования основного состава на грядущий сезон. Для Клима настало определяющее время, когда каждая игра может определить судьбу игрока в клубе, за который он так и не провел ни одной официальной встречи.

20 сентября, пятница: «Ванкувер» больше не желает быть мальчиком для битья

«Ванкувер Кэнакс» — команда НХЛ, которая на протяжении последних нескольких лет, а именно начиная с их последнего успеха в 2011 году, когда они дошли до финала Кубка Стэнли, начала заметно сдавать в позициях. Состав становился все более возрастным, что не хорошо для такой быстрой лиги как НХЛ. Да, может братья Седины, чьи номера отныне висят под сводами арены в Ванкувере, приносили должную пользу, но как раз они могли и погубить в середине этого десятилетия свой клуб, не давая место перспективным молодым игрокам. Помимо братьев Сединов, еще одним возрастным игроком с крупным контрактом на руках в составе «касаток» был другой шведский форвард Луи Эрикссон, имевший в строке годового оклада более 5 миллионов долларов, занимая весомую часть потолка зарплат. И таких персон с нехилым по хоккейным меркам окладом в «Ванкувере» находилось достаточно, хоть их количество и менялось перед каждым сезоном, это все равно накладывало определенные рамки на клуб. Многомиллионные контракты возрастных игроков мешали руководству вести грамотную трансферную политику в НХЛ, основной идеей которой является равный обмен игроков между клубами. Никто в лиге не хотел иметь высокооплачиваемых и фактически заканчивающих свою карьеру игроков. Из-за этого их ценность была незначительной, но руководство «Кэнакс» так не считало и выпрашивало слишком много за игроков, чем сделали хуже только самим себе.

Тем не менее, сложившиеся ситуация в клубе после 2012 года принесла свои плоды. Неудачные выступления «Ванкувера», согласно регламенту лиги, ставили их выше других клубов в борьбе за первый пик драфта. Таким образом, за последние пять лет к «касаткам» присоединялся ряд талантливых игроков: Бо Хорват, БрокБосер, Куинн Хьюз, ЭлиасПеттерссон, Василий Подколзин, Джейк Виртанен, Олли Юолеви, Тэтчер Демко, Майкл Дипьетро. Все перечисленные имена — будущее «Ванкувера». Первая троица уже составляет единую первую тройку нападения «касаток».

20 сентября состоялся очередной матч предсезонного турнира НХЛ, в рамках которого силами померились два канадских клуба «Ванкувер Кэнакс» и «ЭдмонтонОйлерз». История противостояний этих клубов насчитывает сотни матчи, и каждый матч является особенным. Несмотря на то, что команды встречаются по несколько раз за сезон, зрители все равно не упускают такого события, на стадионах — полные аншлаги. Встреча прошла на «Роджер Плейс», домашней арене «Эдмонтона».

«Эдмонтон» первым пошел в атаку и не давал спуску сопернику на протяжении нескольких минут от первого свистка. Вратарю «касаток» Маркстрему потребовалось быть очень внимательным на протяжении всего этого времени, чтобы сохранить свои ворота в целости и сохранности, с чем он безупречно справился. Тем временем на другой половине льда обстановка была спокойной, и вратарь хозяев не испытывал проблем. Однако вскоре «Ванкувер» справился с прессингом соперника и первой же атакой, обрушившейся на ворота «нефтяников», открыл счет матча. Заброшенной шайбой отметился БроганРафферти, мощно бросив с дальней дистанции — 1:0. Шайба обогнула экс-голкипера питерского «СКА» МиккоКоскинена. Ответ от «нефтяников» последовал незамедлительно. «Эдмонтон» усилил свое влияние около чужих ворот, переместив все свои главные силы на противоположную половину площадки. Хозяева, после череды опасных бросков по воротам Маркстрема, приблизились максимально близко к голкиперу, стараясь запихнуть шайбу сквозь него в цель. Если разбирать момент тщательнее, то можно заметить, что вокруг вратаря «Ванкувера» не оказалось ни одного защитника. «Ванкувер» сам себе привез шайбу в ворота, оставив вратаря на растерзание сопернику — 1:1. Затем под занавес периода форвард «Ванкувера» Джей Билл, известный по своим выступлениям за «Кэпиталз», замкнул передачу Шоллера.

Во втором периоде расклад игры изменился. «Эдмонтон», несмотря на постоянную поддержку родных болельщиков, отошел на второй план. «Ванкувер» стал больше появляться на чужой половине льда. Также у «Кэнакс» было три возможности проявить себя в рамках численного большинства, две попытки из которых оказались успешными. Шайбы швейцарца Свена Берчи и чеха Лукаша Яшека помогли «Ванкуверу» овладеть преимуществом в две шайбы — 4:1.

В третьем периоде «касатки» превзошли самих себя, безупречно владея шайбой на протяжении большинства времени. Отметим, что еще на первых секунд 20-минутки тренерский штаб «Ойлерз» принял решение сменить вратарей, отправив МиккоКоскинена на скамейку, вместо которого на лед вышел 25-летний Шейн Старретт. Но смена вратарей ни коим образом не спасла «Эдмонтон» от неминуемого поражения. Еще на второй минуте периода, уступая сопернику в численном составе на льду, Бо Хорват не побоялся сольно пройти оборону соперника, чем увеличил разницу в счете до трех шайб — 5:1. Окончательный счет встречи установил другой игрок гостей — молодое дарование «Кэнакс» Адам Годетт — 6:1, Луи Эрикссон отметился результативной передачей.

Данная встреча стала для «касаток» идеальной с точки зрения хоккейного мастерства и, что не маловажно, моральной выдержки. Команда смогла выдержать и даже победить в тяжелейшем первом периоде, на который «Эдмонтон» всегда делает акцент, стараясь сломить соперника с первых секунд встречи. Но как только у «нефтяников» этого не получилось, «Ванкувер» тут же начал менять роли. Во второй 20-минутке команда Трэвис Грина дважды реализовала большинство и закрепила за собой лидерство в счете, не потеряв его вплоть до последнего свистка.