Ярославль, , 12:16 — REGNUM Канадец Крейг Мактавиш освобожден от должности старшего тренера ярославского «Локомотива». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальной сайт клуба. Крейг Мактавиш возглавил «Локомотив» в мае, подписав контракт на 2 года. В качестве старшего тренера он провел 8 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых «Локомотив» одержал 3 победы и 5 раз проиграл. Последняя игра канадского специалистав Ярославле прошла 23 сентября, ярославцы дома со счетом 1:4 уступили финскому «Йокериту». Несмотря на результат, после матча Мактавиш отмечал положительную динамику в игре.

Крейг Мактавиш Сайт ХК «Локомотив»

«Так получается, что быстро пропускаем голы. Это подкашивает. Мы хорошо провели второй период, поддавили «Йокерит». Также было и в игре с «Витязем», большую часть игры мы играли хорошо» — говорил Крейг Мактавиш после поединка.

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев. Он был игроком ярославского «Торпедо», а после окончания карьеры постоянно работал в системе «Локомотива»

"Александр Ардашев… вот уже 30 лет связан с ярославским хоккеем. В качестве игрока Александр Ардашев дважды становился чемпионом России. В качестве тренера Александр Аркадьевич Ардашев работал с фарм-клубом «Локомотива» и клубами Высшей Хоккейной Лиги», — отмечается в официальном заявлении «Локомотива»

Первый матч под руководством Александра Ардашева «Локомотив» проведет в среду 25 сентября против рижского «Динамо».

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