Москва, , 11:41 — REGNUM Мнение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о лучшем игроке года не совпало с выбором Международной футбольной лиги (ФИФА). По его мнению, награду The Best FIFA Football Awards должен был получить нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Спорт-Эксперсс.

Станислав Черчесов Вячеслав Евдокимов

Станислав Черчесов объяснил изданию свой выбор. Победителем в этом году выбрали нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забившего за сезон 51 гол, что больше, чем у остальных.

Тем не менее российский тренер считает, стоило учесть не только данный показатель, но и что Криштиану Роналду в составе сборной Португалии стал победителем Лиги наций.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября ФИФА вручила The Best FIFA Football Awards в Милане. Кроме Месси, награду получил вратарь Алиссон Бекер из «Ливерпуля» и Юрген Клопп, главный тренер той же команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Лучшим футболистом года по версии ФИФА признан Месси