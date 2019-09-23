Милан, Италия, , 22:41 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) признала наставника английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа лучшим тренером сезона 2018/19, сообщает 23 сентября пресс-служба организации.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста впервые с 2005 года выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА. В чемпионате Англии клуб занял второе место, уступив лишь одно очко «Манчестер Сити».

Церемония вручения ежегодных наград ФИФА проходит 23 сентября в здании театра Ла Скала в Милане. На звание лучшего тренера претендовали также наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.