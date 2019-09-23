Черкесск, , 16:29 — REGNUM Трассы для горного велосипеда на курортах Северного Кавказа пригодны для проведений соревнований мирового уровня. Такой вывод сделали четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку Лоик Бруни и двукратный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе. Они протестировали трассы на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне.

«Трассы «Архыза» достойны соревнований международного класса. Я был приятно удивлен траекторией маршрута и самой трассой в целом», — цитирует действующего чемпиона мира Лоика Бруни пресс-служба «Курортов Северного Кавказа».

Он отметил, что, если построить больше таких же треков с разными техническими характеристиками, то курорт может стать площадкой для проведения крупнейших международных соревнований.

По словам первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, в настоящее время уже готовится заявка для проведения международных стартов на курортах «Архыз» и «Ведучи».

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