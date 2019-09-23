Токио, , 15:30 — REGNUM Сборная Грузии потерпела сокрушительное поражение от команды Уэльса на Кубке мира по регби в Японии, передает 23 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Матч закончился со счетом 43:14 в пользу британцев. Первый тайм закончился со счетом 29:0 в пользу Уэльса. Во втором тайме грузинские регбисты провели несколько успешных комбинаций, но не смогли исправить катастрофическое положение.

Отметим, ранее в группе «D», в которой выступает грузинская сборная, сборная Австралии победила Фиджи со счетом 39:21. В группе также состоит сборная Уругвая.

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