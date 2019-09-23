Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону скончался студент Южного федерального университета, почётный болельщик футбольного клуба «Ростов» и блогер, инвалид-колясочник Фёдор Тахтамышев.

Соболезнования в связи со смертью фаната жёлто-синих выразил бывший игрок «Ростова» Сердар Азмун.

«Покойся с миром мой «жёлто-синий» друг. Ты был действительно силён, горжусь тем, что знаю тебя», — написал на своей странице в Instagram нападающий питерского «Зенита» Азмун.

https://www.instagram.com/p/B2uM9LxoSM5/

Стоит отметить, что Тахтамышев занимался вопросами доступной городской среды, в 2018 году стал лауреатом «Премии мира». Он подал заявку на номинацию «Вопреки».

»В Ростове-на-Дону при моем участии создано более 20 пандусов на улицах города, около 40 пандусов на территории зоопарка. По моему обращению к губернатору Ростовской области была заасфальтирована улица, на которой я живу», — отмечал ранее участник премии.