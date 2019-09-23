Джакарта, , 13:47 — REGNUM Председатель индонезийской автомобильной ассоциации (IMI) Садикин Акса раскрыл информацию о трассе Формулы E, которая состоится в Джакарте 6 июня 2020 года, сообщает Antara.

По его словам, гонка пройдет в районе национального монумента независимости на площади Медан Мердека в Джакарте.

«Это правда, гонка пройдет в районе национального монумента независимости. Длина трассы, предположительно, составит от 2,7 км до 3 км с 11−12 поворотами», — заявил Садикин Акса.

Напомним, Формула Е — это класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колёсами. В сезоне 2019−2020 годов гонки пройдут в Саудовской Аравии, Чили, Мексика, КНР, Италии, Франции, Южной Кореи, Германии, США и Великобритании.