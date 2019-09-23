Москва, , 13:15 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома WADA, которое прошло в Токио. Об этом сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

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Он пояснил, что основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года, пишет «РБК-Спорт».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. WADA дало России три недели, чтобы предоставить объяснения по этому вопросу.

Добавим, что ранее британское издание The Telegraph распространило информацию о том, что из-за этого инцидента олимпийская сборная команда России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио.