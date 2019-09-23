Ташкент, , 12:34 — REGNUM Футбольный клуб «Пахтакор» завоевал первое место в республиканском турнире за шесть матчей до конца сезона, сообщает 23 сентября издание Kun.uz.

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В 20-м туре ташкентский «Пахтакор» одержал победу над бакабадским «Металлургом» со счетом 2:1. Оба гола в ворота соперника забил Достонбек Хамдамов. Таким образом, ташкентский клуб набрал 56 очков и стал недосягаем для ближайшего соперника.

Отметим, второе место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана по футболу занимает футбольный клуб «Локомотив», на счету которого 37 очков. Ташкентский «Пахтакор» в 12-й раз оформляет первое место в республиканском турнире.

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