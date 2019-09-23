Ташкент, , 12:04 — REGNUM Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) и главный тренер сборной Эктор Купер расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщили 23 сентября в пресс-службе ФАУ.

В ассоциации напомнили, что аргентинский специалист прибыл в Узбекистан в августе 2018 года и работал тренером футбольной сборной республики более года.

«Футбольная ассоциация Узбекистана выражает благодарность Эктору Куперу и тренерскому штабу за работу в сборной Узбекистана и желает им дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2018 года ФАУ и Эктор Купер подписали трехлетний контракт с возможностью продления на один год. Аргентинский тренер готовил сборную к успешному выступлению на Кубке Азии в 2019 году.

5 сентября сборная Узбекистана уступила Палестине со счетом 2:0. Матч прошел в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На Кубке Азии команда выбыла в одной восьмой турнира.

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