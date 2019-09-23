Красногорск, , 11:50 — REGNUM Гребцы из Московской области завоевали 14 медалей на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. Первенство проходило с 19 по 22 сентября в Ростове-на-Дону, сообщается 23 сентября на портале министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Гребля

Молодые гребцы завоевали пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей. В классе «одиночка» победила Ольга Иноземцева, в категории «одиночка лёгкий вес» золотую медаль получила Оксана Половинкина, в классе «четверка парная» победила сборная Московской области, серебряные получили Юлия Мелёшкина, Виктория Луганская и Юлия Черноусова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области пояснили отказ финансировать поездку местных гребцов на чемпионат Европы недостаточно высокими достижениями спортсменов.

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