Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Пять из девяти золотых медалей, завоеванных российскими спортсменами на прошедшем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе, привнесли в копилку сборной вольники с Северного Кавказа. На высшую ступень пьедестала поднялись трое уроженцев Дагестана и двое выходцев из Северной Осетии.

Триумфаторами чемпионата мира стали дагестанцы Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) и олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Для последнего это «золото» стало уже четвертым на чемпионатах мира.

С высшими наградами из Нур-Султана уехали и двое представителей Северной Осетии: Давид Баев (до 70 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Всего российские спортсмены на прошедшем чемпионате, помимо девяти золотых медалей, также завоевали по пять серебряных и бронзовых медалей. Сборная показала второй общекомандный результат на первенствах планеты в новейшей истории (с 1993 года), уступив лишь показателю ЧМ-2007 в Баку.