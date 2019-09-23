Уфа, , 10:32 — REGNUM Наездник из Бураевского района Башкирии стал лучшим на одиннадцатом этапе турнира «Терра Башкирия». Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского сельского хозяйства.

В соревнованиях, которые проходили 22 сентября на территории ипподрома «Акбузат», приняли участие наездники из Бураевского, Ишимбайского, Нуримановского, Татышлинского и Чишминского районов республики.

На предварительном этапе были определены победители районов. Затем всадники, занявшие первые и вторые места боролись за звание сильнейшего.

Отмечается, что жокеи соревновались на лошадях башкирской породы ипподрома «Акбузат», которые достались им по жребию. В результате победителем соревнований стал всадник Алмаз Аглямов из Бураевского района Башкирии.

Напомним, что соревнования конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» призваны популяризировать конный спорт в республики. Итоговые скачки состоятся 11 октября 2019 года. Победитель получит приз главы Башкирии.