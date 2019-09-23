Ташкент, , 09:48 — REGNUM Спортсмен из Грузии Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль на гран-при по дзюдо в Узбекистане, передает 23 сентября грузинский телеканал Silk Sport.

В финальном поединке весовой категории +100 кг грузинский дзюдоист оказался сильнее Бекмурода Олтибоева из Узбекистана. Ранее, в полуфинале, Тушишвили победил украинского дзюдоиста Якова Хаммо.

Отметим, гран-при по дзюдо проходил в Узбекистане с 20 по 22 сентября. В соревнованиях приняли участие 467 спортсменов из 73 стран мира. В состязаниях принимал также участие грузинский дзюдоист Лаша Бекаури. Однако ему не удалось стать призером.