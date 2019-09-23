София, , 07:18 — REGNUM Спортсмены из Грузии Сандро Базадзе и Лика Джиджеишвили завоевали золотые медали на Кубке мира по фехтованию в болгарском Пловдиве, сообщили в федерации фехтования Грузии.

Грузинский фехтовальщик на саблях одержал пять побед в шести встречах. Джиджеишвили одержала 11 побед подряд, что позволило ей подняться на 11 ступеней в рейтинг Международной федерации фехтования. В настоящее время грузинская фехтовальщица занимает 68-ю строчку рейтинга.

Напомним, в июне 2019 года состоялось заседание Европейской конфедерации фехтования, на котором было принято решение провести чемпионат Европы 2021 года в болгарском Пловдиве. В 2020 году соревнования примет Минск.

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