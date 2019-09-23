Пермь, , 07:01 — REGNUM В Пермском крае участниками спортивной акции «Кросс нации» стали примерно 20 тысяч человек. Центральной площадкой события выбрали лыжную базу «Динамо» в Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации итоги мероприятия.

Самой популярной в 2019 году стала дистанция 1 км. Стоит отметить, в 2018 году «Кросс нации» в Перми впервые состоялся в новом формате: дистанции были проложены в лесном массиве по пересеченной местности. Для «Кросса нации» использовали трассы лыжной базы «Динамо».

Добавим, что число участников заметно увеличилось: с 15 тысяч в 2018 году до 20 тысяч в 2019 году.