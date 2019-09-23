Якутск, , 04:11 — REGNUM Спикер госсобрания Якутии Пётр Гоголев занял третье место в VIP-забеге «Кросса нации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в парламенте Якутии.

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Участники «Кросса нации» пробежали дистанции 1000 и 2000 метров по различным возрастным категориям.

Пётр Гоголев поздравил участников и вручил золотые знаки отличия ГТО и удостоверения жителям республики, которые сдали на «отлично» Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс в своих возрастных категориях.

В числе награждённых — первый заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Семён Чердонов, который вместе с Петром Гоголевым, руководителем администрации главы и правительства Афанасием Владимировым, замглавы Якутска Евгением Григорьевым, первым проректором СВФУ Алексеем Голиковым поздравил участников «Кросса нации» с праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, «Кросс нации» — традиционная Всероссийская акция, которая проходит ежегодно 21 сентября. Участвуют все регионы страны.