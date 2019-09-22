Сингапур, , 23:22 — REGNUM Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят считает, что столкновение с Кими Райкконеном из Alfa Romeo на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине финского пилота.

«Мне кажется, ему есть, о чем подумать. Если ты защищаешься, то защищайся. Но если уже оставил дверь открытой, оставляй её открытой до конца. Он же просто совершил «самоубийство» и пытался заодно «прикончить меня», — цитирует Квята Motorsport.

https://twitter.com/F1ActusFR/status/1175771044273098752

Напомним, пилоты столкнулись на 50-м круге гонки. В результате Квят продолжил гонку и финишировал 15-м, а Райкконен сошел с дистанции из-за сильных повреждений подвески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представителей команды «Мерседес» вызвали к судьям международной автомобильной федерации (ФИА) после первой тренировки на Гран-при Сингапура по поводу возможного нарушения командой технического регламента гонок.

Читайте подробнее: «Мерседес» могут наказать за слишком холодное топливо в баке Хэмилтона