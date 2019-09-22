Лондон, , 22:40 — REGNUM Лондонский «Челси» на своем поле уступил команде «Ливерпуль» в матче шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Стадион «Стэмфорд Бридж» Alexdeangelis86

Встреча, прошедшая 22 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:2.

Гости одержали победу в матче благодаря точным ударам Трента Александера-Арнольда и Роберто Фирмино. В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Н'Голо Канте.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате АПЛ «Ливерпуль» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб «Челси», набравший 8 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

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