Баку, , 15:53 — REGNUM Женская сборная России по художественной гимнастике стала победительницей в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами на чемпионате мира (ЧМ), проходившем в Баку.

Художественная гимнастика Vfrg.ru

В составе сборной России выступали Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова. За свое победное выступление они получили 29,450 балла.

Второе место у японской сборной, получившей 29,400 балла. Третье — у команды Италии с результатом 29,200 балла.

Отметим, эта золотая медаль стала восьмой для сборной России на чемпионате мира, что стало новым рекордом по количеству золотых наград для одной сборной. Предыдущий такой рекорд с семью золотыми наградами также принадлежал сборной России.