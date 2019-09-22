Чайковский, Пермский край, , 15:05 — REGNUM Сборная ХМАО стала победительницей мужской эстафеты 4×7,5 км на чемпионате России, проходящем в Чайковском.

В составе сборной ХМАО выступили Вадим Филимонов, Петр Пащенко, Иван Томилов и Никита Поршнев. Их победный результат составил 1 час 14 минут 59,0 секунды при 13 промахах и без штрафных кругов.

Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга в составе В. Томшин, Д. Калинин, А. Слепов и Д. Малышко, её отставание от лидера составило +53,9 секунды с 8 промахами и одним штрафным кругом.

Третье место заняла сборная команда Удмуртской республики, за которую выступили Д. Шамаев, В. Плицев, В. Семаков и А. Поварницын. Их время отставания от победителя составило 1 минуту 09,8 секунды с одним штрафным кругом и 14 промахами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском победила сборная Свердловской области.

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