Москва, , 14:45 — REGNUM Мемориальную доску, посвященную формированию отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) в период обороны Москвы во время Великой Отечественной войны (ВОВ), вернули на фасад московского стадиона «Динамо».

Торжественная церемония возвращения мемориальной доски была приурочена к 78-летию битвы под Москвой в годы войны.

Надпись на доске рассказывает о том, что в 1941 году на московском стадионе «Динамо» были сформированы первые отряд ОМСБОН, которые были составлены из добровольцев-спортсменов.

В церемонии принимали участие последние оставшиеся в живых ветераны ОМСБОН, а также члены их семей и родственники. Также на ней присутствовали генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский и генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Юрий Белкин.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на московском стадионе «Динамо» был организован военно-учебный лагерь, в котором с 27 июня 1941 года начали формироваться отряды ОМСБОН НКВД СССР. Данная бригада была укомплектована слушателями Высшей пограничной школы и Центральной школы НКВД, чекистами, студентами Государственного центрального института физической культуры, а также членами спортивного общества «Динамо» и членами других спортивных обществ.