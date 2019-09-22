Женева, Швейцария, , 13:54 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет из-за травмы сыграть в матче в парном разряде с швейцарцем Роджером Федерером на турнире Кубка Лейвера, проходящем в Женеве. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба турнира.

Рафаэль Надаль Yann Caradec

В сообщении говорится, что после консультации с врачом спортсмен решил отказаться от дальнейшего участия в турнире.

Также в нем уточняется, что Надаля заменит в парном разряде греческий спортсмен Стефанос Циципас, а в одиночном — австриец Доминик Тим.

«Мне жаль, что я не могу продолжить, у меня появились проблемы с рукой, нужен отдых», — приводит пресс-служба слова самого теннисиста.

Кроме этого, Рафаэль Надаль отметил, что он прекрасно провел время, играя на Кубке Лейвера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Каролин Гарсия из Франции в матче первого круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.