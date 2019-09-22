Тула, , 13:37 — REGNUM Футбольный тульский клуб «Арсенал» уверенно обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче десятого тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра состоялась на поле тульской ДЮСШ «Арсенал» и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Автором обоих мячей «Арсенала» стал полузащитник Никита Хлусевич, отличившийся на 65-й и 82-й минуте и оформивший в матче дубль.

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» с 17 очками занимает десятое место турнирной таблицы молодежного первенства России. «Урал» имеет в активе 14 очков и занимает девятую строчку.