Санкт-Петербург, 22 сентября 2019, 14:05 — REGNUM Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходят финальные этапы ежегодного чемпионата и первенства по суперкроссу. 5-й этап соревнований завершается сегодня, 22 сентября, на стадионе технических видов спорта «Мототрек» на пр. Тореза.

5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Гонщики примут участие в различных классах, в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а также в разных возрастных категориях. Участники будут состязаться за приз Федерации Мотоциклетного Спорта Санкт-Петербурга.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнований.

5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Юный гонщик
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Подготовка к заезду
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Всё наготове
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В ожидании старта
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Юные гонщики готовы к старту
Юные гонщики готовы к старту
Андрей Пронин © ИА REGNUM
На старте
На старте
Андрей Пронин © ИА REGNUM
На старте
На старте
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Парк гонщиков
5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). Парк гонщиков (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). 5 этап Чемпионата России по суперкроссу (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Падение
Падение
Падение (слева). Падение (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Гонщики проходят виражи
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Опасности мотоциклетного спорта
Опасности мотоциклетного спорта
Опасности мотоциклетного спорта (слева). Опасности мотоциклетного спорта (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). 5 этап Чемпионата России по суперкроссу (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Чемпионат России по суперкроссу — 5 этап
5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). Чемпионат России по суперкроссу — 5 этап (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Техобслуживание
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
5 этап Чемпионата России по суперкроссу
Андрей Пронин © ИА REGNUM

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