22 сентября 2019 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходят финальные этапы ежегодного чемпионата и первенства по суперкроссу. 5-й этап соревнований завершается сегодня, 22 сентября, на стадионе технических видов спорта «Мототрек» на пр. Тореза.

5 этап Чемпионата России по суперкроссу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Гонщики примут участие в различных классах, в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а также в разных возрастных категориях. Участники будут состязаться за приз Федерации Мотоциклетного Спорта Санкт-Петербурга.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнований.

5 этап Чемпионата России по суперкроссу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Юные гонщики готовы к старту Андрей Пронин © ИА REGNUM

На старте Андрей Пронин © ИА REGNUM

На старте Андрей Пронин © ИА REGNUM

5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). Парк гонщиков (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). 5 этап Чемпионата России по суперкроссу (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Падение (слева). Падение (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Опасности мотоциклетного спорта (слева). Опасности мотоциклетного спорта (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). 5 этап Чемпионата России по суперкроссу (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

5 этап Чемпионата России по суперкроссу (слева). Чемпионат России по суперкроссу — 5 этап (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

5 этап Чемпионата России по суперкроссу Андрей Пронин © ИА REGNUM

5 этап Чемпионата России по суперкроссу Андрей Пронин © ИА REGNUM

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