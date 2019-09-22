Санкт-Петербург, 22 сентября 2019, 14:05 — REGNUM Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходят финальные этапы ежегодного чемпионата и первенства по суперкроссу. 5-й этап соревнований завершается сегодня, 22 сентября, на стадионе технических видов спорта «Мототрек» на пр. Тореза.
Гонщики примут участие в различных классах, в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а также в разных возрастных категориях. Участники будут состязаться за приз Федерации Мотоциклетного Спорта Санкт-Петербурга.
Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин показывает самые яркие моменты соревнований.
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