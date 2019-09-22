Москва, , 13:03 — REGNUM Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов назвал появившуюся в СМИ информацию об отстранении сборной России от летних Олимпийских игр в Токио слухами и отказался её комментировать.

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Выборнова.

Также пресс-секретарь рассказал, что ОКР оперирует только официальной информацией и только в случае, если таковая появится, сможет дать свой комментарий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Telegraph распространило информацию о том, что олимпийская сборная команда России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за подозрений в манипулировании Россией данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале текущего года.

Напомним, ранее, 20 сентября, журналист немецкого телеканала ARDХайо Зеппельтрассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

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