Москва, , 12:29 — REGNUM Российский и бразильский защитник сборной России по футболу и московского клуба ЦСКА Марио Фернандес признался, что он не может сказать ничего плохого о России и чувствует себя здесь как дома. Интервью с ним 22 сентября опубликовано на официальном сайте ЦСКА.

Марио Фернандес Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома», — заявил 29летний футболист.

Также он рассказал, что после чемпионата мира по футболу в Москве изменился весь российский футбол, на матчи российских команд стало ходить больше болельщиков и не только в Москве, но и в Самаре, Казани, Ростове-на-Дону и других.

«Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого», — подчеркнул игрок.

Отметим, Марио Фернандес выступает в составе ЦСКА с 2012 года и в 2016 году принял гражданство России, после чего стал играть за национальную российскую сборную.